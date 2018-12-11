2018-12-11T11:04:47+03:00
Общество

В Хабаровском крае добыли 43 тысячи тонн красной рыбы

Вылов 2018 года оказался почти вполовину меньше прогнозируемого
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае добыли 43 тысячи тонн красной рыбыВ Хабаровском крае добыли 43 тысячи тонн красной рыбыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Причиной тому, как утверждают эксперты, послужили многочисленные природные факторы, из-за которых рыба просто не зашла в традиционные места ловли. Путина, как и всегда, проходила в трех главных подзонах - в Северо-Охотоморской, Приморье, а также в Амуре и Амурском лимане. И только в первой зоне освоение плановых объемов было высоким - на уровне 84%. На Амуре и в Амурском лимане в этом году выловили 37,5% от разрешенного количества, в Приморье - 12,7%.

-сОсновную часть в показателях путины составляет добыча горбуши, и именно она не зашла в наши воды, а ушла в направлении Камчатки, - отметила Вера Гуль, и.о. председателя комитета рыбного хозяйства. - По итогу в Приморье могли добыть девять тонн рыбы, а добыли одну, то же самое произошло и на Амуре, зато Камчатка побила все рекорды по вылову.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, результаты путины никак не отразятся на программе «Доступная рыба». Очередной мониторинг наличия продукта в крупных торговых сетях показал полный достаток кеты и горбуши на городских прилавках, при этом стоимость одного килограмма варьируется от 110 до 144 рублей, что в разы ниже рыночных цен.

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