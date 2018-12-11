СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-11T11:34:07+03:00

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В Хабаровском крае живет больше женщин, чем мужчин. Такой вывод напрашивается, если взглянуть на цифры. Так, в регионе чуть больше 50 процентов населения – это представительницы прекрасного пола. Такая тенденция наблюдается последние 40 лет. При этом, например, за последние 20 лет количество женщин только увеличивается.

По данным Хабаровсксата, в 1998 году в крае проживали почти 741 тысяча мужчин и чуть меньше 769 тысяч женщин. В процентном отношении количество последних было 50,9. Пять лет спустя картина выглядела так - почти 693 тысячи мужчин и чуть меньше 741 тысячи женщин, то есть 51,7 процент.

В 2008 году количество мужчин сократилось до 642 тысяч, а количество женщин до 712 тысяч, то есть представительниц слабого пола уже было 52,6 процента. Это был пик, когда баланс мужского и женского населения явно пошатнулся. Еще 10 лет спустя мужчин в крае чуть больше 633 тысяч, а женщин чуть больше 695 тысяч, что составляет 52,3 процента.