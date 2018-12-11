Хабаровчанин вынужден был выбирать между дорогостоящим Hummer и уплатой налогов

11 Дек. 12:33 2018-12-11T13:59:27+03:00

Он принял правильное решение и остался при своей машине

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В Хабаровске призвали к ответу еще одного должника по налогам. Мужчина задолжал государству порядка 255 тысяч рублей, но оплачивать долг, похоже, не собирался. Однако ему напомнили об этой обязанность и сделали это в весьма убедительной форме.

- Горожанин не платил имущественные налоги и накопил долг. Чтобы у хабаровчанина появился стимул заплатить и жить спокойно, на его дорогостоящий Hummer наложили арест. После этого у должника есть только 10 дней, что бы погасить задолженность, в противном случае ему придется остаться без машины, - пояснили в пресс-службе администрации города.

После таких событий хабаровчанин взялся за ум и уже погасил задолженность частично. Он заплатил в казну 113 тысяч рублей. Остаток мужчина будет выплачивать согласно утвержденному графику.

Хабаровчан убедительно просят вовремя уплачивать налоговые платежи. В противном случае ваше право распоряжения имуществом будет ограничено, также при неуплате налогов человека могут не выпустить за границу.