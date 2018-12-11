2018-12-11T13:59:27+03:00
Общество

Хабаровчанин вынужден был выбирать между дорогостоящим Hummer и уплатой налогов

Он принял правильное решение и остался при своей машине
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчанин вынужден был выбирать между дорогостоящим Hummer и уплатой налоговХабаровчанин вынужден был выбирать между дорогостоящим Hummer и уплатой налоговФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске призвали к ответу еще одного должника по налогам. Мужчина задолжал государству порядка 255 тысяч рублей, но оплачивать долг, похоже, не собирался. Однако ему напомнили об этой обязанность и сделали это в весьма убедительной форме.

- Горожанин не платил имущественные налоги и накопил долг. Чтобы у хабаровчанина появился стимул заплатить и жить спокойно, на его дорогостоящий Hummer наложили арест. После этого у должника есть только 10 дней, что бы погасить задолженность, в противном случае ему придется остаться без машины, - пояснили в пресс-службе администрации города.

После таких событий хабаровчанин взялся за ум и уже погасил задолженность частично. Он заплатил в казну 113 тысяч рублей. Остаток мужчина будет выплачивать согласно утвержденному графику.

Хабаровчан убедительно просят вовремя уплачивать налоговые платежи. В противном случае ваше право распоряжения имуществом будет ограничено, также при неуплате налогов человека могут не выпустить за границу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае