В Хабаровске улицу Пионерскую перекроют на двое суток

СЕГОДНЯ 02:39 2018-12-12T02:39:26+03:00

В конце следующей недели в этом районе будут прокладывать теплотрассу

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Временные неудобства ждут хабаровских водителей в конце следующей недели - улицу Пионерскую перекроют для движения транспорта на двое суток. Это связанно с прокладкой теплотрассы. Сети будут тянуть в сторону строящегося торгово-развлекательного центра «Броско-Молл» и будущего аквапарка.

- Подготовительные мероприятия стартуют 18 декабря, сами «раскопки» с полным перекрытием проезжей части начнутся в пятницу, 21 декабря в 21:00, - сообщил Алексей Краснер, и.о. начальника городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций. - Прокладка трубопровода и восстановление полотна займет двое суток. В 21:00 в воскресенье, 23 декабря, улицу Пионерскую откроют для проезда.

Напомним, что весной текущего года инвесторы продолжат строительство «Броско-Молла». Первых посетителей торговый центр примет уже в сентябре 2019 года, аквапарк же распахнет свои двери для хабаровчан только в 2021 году.