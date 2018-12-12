2018-12-12T03:57:30+03:00
Общество

Аналоговое телевидение в Хабаровском крае отключат летом 2019 года

Уже в декабре этого года 98 процентов жителей региона будут пользоваться «цифрой»
Ульяна КОСКИНА
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Аналоговое телевидение в Хабаровском крае отключат летом 2019 годаАналоговое телевидение в Хабаровском крае отключат летом 2019 годаФото: Правительство Хабаровского края
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Жители Хабаровского края больше не смогут смотреть каналы с аналоговым вещанием. По плану, трансляция в таком режиме закончится в регионе 3 июня следующего года. Вместо старой технологии начнет работать современная «цифра».

Как сообщили в пресс-службе правительства края, до 15 декабря планируют запустить в эксплуатацию все объекты телевещания второго мультиплекса. Таким образом, 98 процентов жителей региона смогут смотреть более качественное цифровое телевидение. Процесс уже реализовали на 84 процента.

Отметим, что на экранах телезрители предварительно увидят сообщение о переходе региона на цифровое телевидение. Информацию будут передавать в течение недели, после чего передатчик выключат. Между тем, поэтапный переход позволит лучше подготовиться к приему 20 обязательных общедоступных федеральных телеканалов.

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