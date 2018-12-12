2018-12-12T04:26:37+03:00
Общество

Экологи из Японии и Китая оценили опыт хабаровских коллег

Особенно их заинтересовала работа по созданию особо охраняемых природных территорий
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Экологи из Японии и Китая оценили опыт хабаровских коллегЭкологи из Японии и Китая оценили опыт хабаровских коллегФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Экологи из Японии и Китая заинтересовались опытом хабаровских коллег по созданию особо охраняемых природных территорий. Этот вопрос они обсудили с российскими специалистами на экологической конференции в Харбине. Во время мероприятия хабаровчане сделали доклад, посвященный природным зонам в черте города. Большинство таких территорий - это действующие скверы и парки. Однако есть и пустующие места.

- За последние годы в реестр особо охраняемых территорий попали земли в районе базы отдыха «Дельфин», «Ореховой сопки», два участка, расположенные по трассе «Восток»,- сообщила Ирина Дубянская, начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов. - Зеленые зоны специально резервируют под скверы и парки, в частности это касается мест будущей жилой застройки.

Экологическая конференция городов-побратимов стала 18 по счету. Очередное мероприятие состоится в Хабаровске в следующем году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае «черные» лесорубы нарубили 800 елей
Азербайджанец рассчитывал за счет фиктивной супруги с Камчатки получить российское гражданство
В дома на улице Вяземской в Хабаровске вернули отопление и горячую воду
Пожар на частной авторазборке в Хабаровске: горели бытовка и машины
Хабаровские танцоры завоевали «серебро» на чемпионате мира в Испании
Хабаровские антимонопольщики заинтересовались полуголой русалкой на баннере
Камчадал хранил в своем шкафу одежду и ящик марихуаны
Водитель автобуса в Хабаровске пытался откупиться от автоинспектора
Выпускник детдома из Комсомольска-на-Амуре получил свою квартиру через суд
В Хабаровске скорректировали городской бюджет
В Хабаровском крае военные выбили из укрытия условных террористов
Аналоговое телевидение в Хабаровском крае отключат летом 2019 года
Нерадивый отец в Хабаровске напрочь забыл и про сына, и про алименты