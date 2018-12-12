2018-12-12T04:26:37+03:00
Общество

Экологи из Японии и Китая оценили опыт хабаровских коллег

Особенно их заинтересовала работа по созданию особо охраняемых природных территорий
Ульяна КОСКИНА
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Экологи из Японии и Китая оценили опыт хабаровских коллегЭкологи из Японии и Китая оценили опыт хабаровских коллегФото: Александр ГЛУЗ
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Экологи из Японии и Китая заинтересовались опытом хабаровских коллег по созданию особо охраняемых природных территорий. Этот вопрос они обсудили с российскими специалистами на экологической конференции в Харбине. Во время мероприятия хабаровчане сделали доклад, посвященный природным зонам в черте города. Большинство таких территорий - это действующие скверы и парки. Однако есть и пустующие места.

- За последние годы в реестр особо охраняемых территорий попали земли в районе базы отдыха «Дельфин», «Ореховой сопки», два участка, расположенные по трассе «Восток»,- сообщила Ирина Дубянская, начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов. - Зеленые зоны специально резервируют под скверы и парки, в частности это касается мест будущей жилой застройки.

Экологическая конференция городов-побратимов стала 18 по счету. Очередное мероприятие состоится в Хабаровске в следующем году.

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