2018-12-12T01:51:02+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 12 декабря 2018 года: днем до -15 градусов, без осадков

Погода останется морозной и безветренной
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 12 декабря 2018 года: днем до -15 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 12 декабря 2018 года: днем до -15 градусов, без осадковФото: Никанор ШУЛЬЦ
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Повышенный атмосферный фон сохраняется на Хабаровским карем и Еврейской автономией. Из-за этого мы наблюдаем малооблачную,без осадков и морозную погоду. В ближайшие дни влияние антициклона будет ослабевать и потеплеет.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -12-14.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -13-15. Уровень Амура у краевого центра 36 см. На реке наблюдается ледостав с торосами.

В Бикине без осадков. Ветер без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -18-20.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -17-19.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -35-37. Днем -23-25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -20-22.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -17-19.

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