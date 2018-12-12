Погода в Хабаровске на 12 декабря 2018 года: днем до -15 градусов, без осадков
Повышенный атмосферный фон сохраняется на Хабаровским карем и Еврейской автономией. Из-за этого мы наблюдаем малооблачную,без осадков и морозную погоду. В ближайшие дни влияние антициклона будет ослабевать и потеплеет.
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -12-14.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -13-15. Уровень Амура у краевого центра 36 см. На реке наблюдается ледостав с торосами.
В Бикине без осадков. Ветер без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -10-12.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -18-20.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -17-19.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -35-37. Днем -23-25.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -20-22.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -17-19.