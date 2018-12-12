Цветной телевизор воры вынесли из дома в Хабаровске через разбитое окно

12 Дек. 02:13 2018-12-12T02:13:58+03:00

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Полицейские в Хабаровске раскрыли кражу цветного телевизора. О его пропаже сообщила владелица частного дома. Женщина рассказала, что ее обворовали, пока она была на работе. Когда потерпевшая вернулась домой, то обнаружила разбитое окно и отсутствие техники.

- Оперативники выяснили, что к преступлению причастны два 30-летних горожанина. Приятелей задержали и допросили. Оба фигуранта не стали отпираться и во всем признались. Они пояснили, что собирались продать телевизор, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако довести начатое до конца они не смогли. Пропажу нашли в квартире одного из подозреваемых. Против мужчин завели уголовные дела по статье «Кража». Пока идет расследование, одного подельника отпустили на свободу под подписку о невыезде, а другого водворили в изолятор временного содержания.