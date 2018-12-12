2018-12-12T03:03:41+03:00
Общество

Хабаровчан просят помочь в установлении личности мужчины

Этот человек не может рассказать о себе сам, потому что потерял память
Ольга КИВА
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Хабаровчан просят помочь в установлении личности мужчиныХабаровчан просят помочь в установлении личности мужчиныФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Полицейские в Хабаровске просят жителей Хабаровского края помочь в установлении личности мужчины. Он потерял память после травмы и не может о себе рассказать сам. Человек называет себя Александром, однако этого не достаточно, чтобы понять, где он жил и, возможно, работал.

- На вид мужчине 55-65 лет, волосы темно-русого цвета с проседью, цвет глаз серый, рост 170 сантиметров. Из особых примет – безымянные пальцы на руках не разгибаются, в левой верхней части груди есть татуировка в виде «I (+)» группы крови, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Жителей края, которые узнали человека на фотографии или владеют информацией о том, где он мог жить или работать, убедительно просят откликнуться. Информацию принимают в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю по телефону (4212) 39-49-67.

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