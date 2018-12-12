Выпускник детдома из Комсомольска-на-Амуре получил свою квартиру через суд
Квартирный вопрос стал проблемой для выпускника детского дома в Комсомольске-на-Амуре. Молодому человеку отказали в предоставлении жилья, хотя он стоял на учете, как нуждающийся.
Как сообщили в пресс-службе прокураторы края, ранее родителей юноши лишили родительских прав, а его самого определили в школу-интернат. Позже парень встал в очередь на получение жилья, но после выпуска ему отказались давать квартиру.
Прокурор направил иск в суд, требуя от регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства обеспечить юношу квадратным метрами. В итоге парню предоставили квартиру по договору социального найма в городе Юности.
Также после вмешательства прокуратуры еще 10 выпускников дтских домов получили квадратные метры, либо денежные выплаты на покупку нового жилья в Хабаровске, Комсомольске, Николаевске, а также в Бикинском, Ванинском и Верхнебуреинском районах.