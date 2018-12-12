2018-12-12T06:15:36+03:00
Общество

Выпускник детдома из Комсомольска-на-Амуре получил свою квартиру через суд

До вмешательства прокуратуры ему категорически отказывались предоставлять законные квадратные метры
Ульяна КОСКИНА
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Выпускник детдома из Комсомольска-на-Амуре получил свою квартиру через судВыпускник детдома из Комсомольска-на-Амуре получил свою квартиру через судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Квартирный вопрос стал проблемой для выпускника детского дома в Комсомольске-на-Амуре. Молодому человеку отказали в предоставлении жилья, хотя он стоял на учете, как нуждающийся.

Как сообщили в пресс-службе прокураторы края, ранее родителей юноши лишили родительских прав, а его самого определили в школу-интернат. Позже парень встал в очередь на получение жилья, но после выпуска ему отказались давать квартиру.

Прокурор направил иск в суд, требуя от регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства обеспечить юношу квадратным метрами. В итоге парню предоставили квартиру по договору социального найма в городе Юности.

Также после вмешательства прокуратуры еще 10 выпускников дтских домов получили квадратные метры, либо денежные выплаты на покупку нового жилья в Хабаровске, Комсомольске, Николаевске, а также в Бикинском, Ванинском и Верхнебуреинском районах.

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