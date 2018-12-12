2018-12-12T03:28:54+03:00
Общество

Нерадивый отец в Хабаровске напрочь забыл и про сына, и про алименты

Однако ему напомнили и о первом, и о втором, когда арестовали его машину
Ольга КИВА
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Нерадивый отец в Хабаровске напрочь забыл и про сына, и про алиментыНерадивый отец в Хабаровске напрочь забыл и про сына, и про алиментыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Алиментщик из Хабаровска упорно отказывался выплачивать деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына. Мужчина был уверен, что никому ничего не должен и попросту вычеркнул статью расходов на ребенка из своего бюджета. Однако совсем забыть о своих обязательствах у него все равно не получилось.

- За неуплату алиментов мужчину уже привлекали к административной ответственности. горе-папаша отработал 20 часов обязательных работ, но деньги все равно платить не собирался, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда правоохранители переключили свое внимание на имущество должника. В собственности мужчины был автомобиль Toyota Alphard, на него-то приставы и наложили арест. Теперь у нерадивого отца есть выбор - если в течение 10 дней он не погасит долг, тогда ему придется лишиться машины.

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