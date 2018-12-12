Пожар на частной авторазборке в Хабаровске: горели бытовка и машины

12 Дек. 07:59 2018-12-12T08:06:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером, 11 декабря, на территории частной авторазборки по улице Жуковского произошло возгорание. Дежурный на пульт пожарной службы принял информацию о случившемся в 18:42. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что горело бытовое помещение и машины.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, пламя охватило несколько автомобилей без государственных знаков, которые находились в полуразобранном виде. Они частично повреждены. Спасатели незамедлительно направили стволы с водой на очаг возгорания. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пламя потушили в 19:53. Огонь попортил порядка 50 квадратных метров площади. Пострадавших нет, зато машинам досталось прилично.

Всего для ликвидации возгорания задействовали семь человек и две пожарных автоцистерны. Причину пожара, а также виновного установят сотрудники Госпожнадзора. Они уже проводят проверку.