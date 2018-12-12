Хабаровские антимонопольщики заинтересовались полуголой русалкой на баннере
Очередной рекламный баннер с изображением полуголой девицы в образе русалки оказался в центре внимания хабаровских антимонопольщиков. Симпатичная дама с красным рыбьим хвостом явно привлекает внимание представителей мужского пола – потенциальных клиентов рекламодателя. Однако у специалистов ведомства возникло несколько вопросов относительно такого креатива.
Их интересует два фактора: "содержит ли реклама непристойный образ?" и "есть ли что-то оскорбительное для женщин в образе русалки?".
Хабаровчан просят ответить на два этих вопроса в формате «да/нет». Свои варианты можно присылать на электронную почту to27@fas.gov.ru или в ответить онлайн, перейдя по ссылке, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.
По итогам опроса горожан специалисты ведомства вынесут свой вердикт.