2018-12-12T07:13:39+03:00
Общество

Хабаровские антимонопольщики заинтересовались полуголой русалкой на баннере

Вместе с горожанами они пытаются понять, есть ли в ее образе что-то оскорбительное в адрес женщин
Ольга КИВА
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Хабаровские антимонопольщики заинтересовались полуголой русалкой на баннере ФОТО: УФАС по Хабаровскому краюХабаровские антимонопольщики заинтересовались полуголой русалкой на баннере ФОТО: УФАС по Хабаровскому краю
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Очередной рекламный баннер с изображением полуголой девицы в образе русалки оказался в центре внимания хабаровских антимонопольщиков. Симпатичная дама с красным рыбьим хвостом явно привлекает внимание представителей мужского пола – потенциальных клиентов рекламодателя. Однако у специалистов ведомства возникло несколько вопросов относительно такого креатива.

Их интересует два фактора: "содержит ли реклама непристойный образ?" и "есть ли что-то оскорбительное для женщин в образе русалки?".

Хабаровчан просят ответить на два этих вопроса в формате «да/нет». Свои варианты можно присылать на электронную почту to27@fas.gov.ru или в ответить онлайн, перейдя по ссылке, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.

По итогам опроса горожан специалисты ведомства вынесут свой вердикт.

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