В Хабаровском крае «черные» лесорубы нарубили 800 елей
«Черные» лесорубы промышляли в Советско-Гаванском районе. За десять дней нелегальной деятельности злоумышленники успели нарубить 800 елей и причинить ущерб государству в 250 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, полицейские уже задержали подозреваемых. Во время расследования выяснилось, что подельники хотели продать добытые деревья в краевой столице. Против фигурантов возбудили уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчинам теперь грозит до семи лет лишения свободы.
Сотрудники полиции призывают граждан проявить сознательность и не допускать незаконных вырубок елей для новогодних праздников. В погоне за сиюминутной выгодой можно стать злостным нарушителем, потому что за нелегальную рубку деревьев предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.