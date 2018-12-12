В Хабаровском крае «черные» лесорубы нарубили 800 елей

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-12T09:35:26+03:00

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«Черные» лесорубы промышляли в Советско-Гаванском районе. За десять дней нелегальной деятельности злоумышленники успели нарубить 800 елей и причинить ущерб государству в 250 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, полицейские уже задержали подозреваемых. Во время расследования выяснилось, что подельники хотели продать добытые деревья в краевой столице. Против фигурантов возбудили уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчинам теперь грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан проявить сознательность и не допускать незаконных вырубок елей для новогодних праздников. В погоне за сиюминутной выгодой можно стать злостным нарушителем, потому что за нелегальную рубку деревьев предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.