В дома на улице Вяземской в Хабаровске вернули отопление и горячую воду
В Хабаровске на улице Вяземской закончился ремонт аварийный ремонт теплотрассы. Это была необходимая мера в связи с порывом. На время восстановительных работ 13 жилых домов, а также одна школа и один детский сад остались без горячей воды и отопления.
- О коммунальном происшествии стало известно, днем 11 декабря. В Центр управления в кризисных ситуациях обратился диспетчер МУП «Тепловые сети». На место инцидента оперативно выехала аварийная бригада в составе пяти человек и одной единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
О порыве на теплотрассе стало известно в 15:20, а через полтора часа рабочие полностью закончили ремонтные работы. Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистов тепло и горячая вода вернулись в дома хабаровчан.