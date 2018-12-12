2018-12-12T08:26:51+03:00
Общество

В дома на улице Вяземской в Хабаровске вернули отопление и горячую воду

С порывом справились вчера вечером, 11 декабря
Ольга КИВА
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В дома на улице Вяземской в Хабаровске вернули отопление и горячую водуВ дома на улице Вяземской в Хабаровске вернули отопление и горячую водуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровске на улице Вяземской закончился ремонт аварийный ремонт теплотрассы. Это была необходимая мера в связи с порывом. На время восстановительных работ 13 жилых домов, а также одна школа и один детский сад остались без горячей воды и отопления.

- О коммунальном происшествии стало известно, днем 11 декабря. В Центр управления в кризисных ситуациях обратился диспетчер МУП «Тепловые сети». На место инцидента оперативно выехала аварийная бригада в составе пяти человек и одной единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

О порыве на теплотрассе стало известно в 15:20, а через полтора часа рабочие полностью закончили ремонтные работы. Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистов тепло и горячая вода вернулись в дома хабаровчан.

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