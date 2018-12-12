В Хабаровске скорректировали городской бюджет

СЕГОДНЯ 05:53 2018-12-12T05:53:49+03:00

После поправок расходы увеличились больше чем на 39 миллионов рублей

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В Хабаровском крае пересмотрели городской бюджет. После корректировки расходы увеличились больше чем на 39 миллионов рублей, львиная доля денег уйдет на ремонт здания дополнительного образования, расположенного в переулке Стадионном. Также в городском бюджете предусмотрели дополнительные расходы на программы по развитию физической культуры и спорта, молодежной политике, сохранение и укрепление здоровья.

- Также приняли решение полностью оплатить 88 миллионов рублей кредита, взятого на строительство мусороперегрузочной станции. Это позволит сэкономить на процентах порядка четырех с половиной миллионов рублей, - рассказала Степанида Черная, директор финансового департамента администрации Хабаровска.

В будущем году общий объем доходов городской казны должен превысить 14 миллиардов рублей, при этом расходов может быть больше 15 миллиардов.