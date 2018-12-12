В Хабаровском крае военные выбили из укрытия условных террористов

СЕГОДНЯ 05:46 2018-12-12T05:46:38+03:00

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В Хабаровском крае прошли тактико-специальные учения по ведению боя в городских условиях. Основными участниками были так называемые условные террористы, которые засели в здании, и военнослужащие инженерно-штурмового подразделения. Вторым предстояло выбить из укрытия притаившегося врага.

- При выполнении задачи участники тренировки применяли тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов. Кроме того, вонные использовали современные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-3Ш и дополнительное оборудование, входящее в комплект, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Штурмовики подобрались к зданию с террористами под прикрытием бронетранспортеров и блокировали условного врага. При этом они использовали специальные щиты, которые нужны при штурме здания и для свето-шумового подавления «террористов». Кроме того, участники тренировки отработали навыки работы со специальными техническими средстввами. Речь идет о штурмовых лестницах, комбинированных ножницах и оборудовании для выбивания дверей.