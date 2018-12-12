Азербайджанец рассчитывал за счет фиктивной супруги с Камчатки получить российское гражданство

12 Дек. 08:57 2018-12-12T08:57:33+03:00

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На Камчатке ЗАГС расторг фиктивный брак, заключенный в 2014 году между азербайджанцем и местной жительницей. Супруги за все время своей семейной жизни виделись всего три раза – когда подавали заявление, в день бракосочетания и при посещении миграционной службы.

- Найти фиктивных супругов удалось благодаря маленькой ошибке, которую допустил иностранец. Он неправильно указал отчество своей жены в документах, поданных в миграционную службу. Позже выяснилось, что азербайджанец женился, чтобы получить российское гражданство, а жительница краевой столицы хотела устроиться на работу в компанию, которую собирался открыть ее фиктивный супруг, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

По закону, если брак заключен без намерения создать семью, совместного проживания и ведения совместного хозяйства, то его аннулируют по решению суда. Однако такой поворот событий не устроил кавказца. После судебного заседания он подал апелляцию, однако сохранить фиктивный брак ему не удалось. Приговор вступил в законную силу.