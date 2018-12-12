Водитель автобуса в Хабаровске пытался откупиться от автоинспектора
Водитель автобуса в Хабаровске оказался фигурантом уголовного дела о мелком взяточничестве. У него были все шансы избежать таких неприятностей, но он ими не воспользовался.
- Мужчина ехал по своему привычному маршруту, на перекрестке улиц Краснореченская и Суворова повернул налево из крайней правой полосы, нарушив правила дорожного движения. Это заметил автоинспектор, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Нарушителю предложили пересесть в служебный автомобиль, чтобы составить протокол. Однако у водителя появилось другое решение – он готов был заплатить за то, чтобы этого документа не было. В качестве взятки он предложил тысячу рублей.
Нарушителя предупредили, что за подкуп он может попасть под уголовную статью, однако хабаровчанин упорствовал и даже положил купюру на заднее сиденье машины. Как результат, на него завели уголовное дело. Теперь в худшем случае водителю грозит тюремный срок до года.