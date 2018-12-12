2018-12-12T06:57:42+03:00
Происшествия

Камчадал хранил в своем шкафу одежду и ящик марихуаны

Всего у него изъяли 770 граммов сушеной травы
Ольга КИВА
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Камчадал хранил в своем шкафу одежду и ящик марихуаныКамчадал хранил в своем шкафу одежду и ящик марихуаныФото: УМВД России по Камчатскому краю
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Житель Елизово прятал в своем шкафу ящик с марихуаной. Сушеную траву 46-летний мужчина выращивал на придомовой территории. Сам же и заготавливал ее. Задержанный уверял, что делал запасы исключительно для себя.

- «Зелень» у фигуранта изъяли и отдали на экспертизу. Результат проверки был ожидам - в ящике находилась наркосодержащая трава группы каннабис. Всего у задержанного нашли 770 граммов марихуаны, что расценивается, как крупный размер, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Позже стало известно, что фигурант нигде не работает, на полуостров приехал пять лет назад из Свердловской области. Против него уже возбудили уголовно дело за хранение наркосодержащего растения. Теперь мужчина может угодить в тюрьму на срок до 10 лет. Пока он находится на свободе под подпиской о невыезде.

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