2018-12-12T06:57:42+03:00
Происшествия

Камчадал хранил в своем шкафу одежду и ящик марихуаны

Всего у него изъяли 770 граммов сушеной травы
Ольга КИВА
Поделиться:
Камчадал хранил в своем шкафу одежду и ящик марихуаныКамчадал хранил в своем шкафу одежду и ящик марихуаныФото: УМВД России по Камчатскому краю
Изменить размер текста:

Житель Елизово прятал в своем шкафу ящик с марихуаной. Сушеную траву 46-летний мужчина выращивал на придомовой территории. Сам же и заготавливал ее. Задержанный уверял, что делал запасы исключительно для себя.

- «Зелень» у фигуранта изъяли и отдали на экспертизу. Результат проверки был ожидам - в ящике находилась наркосодержащая трава группы каннабис. Всего у задержанного нашли 770 граммов марихуаны, что расценивается, как крупный размер, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Позже стало известно, что фигурант нигде не работает, на полуостров приехал пять лет назад из Свердловской области. Против него уже возбудили уголовно дело за хранение наркосодержащего растения. Теперь мужчина может угодить в тюрьму на срок до 10 лет. Пока он находится на свободе под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае