2018-12-12T07:34:54+03:00
Звезды

Хабаровские танцоры завоевали «серебро» на чемпионате мира в Испании

Ребята обошли конкурентов из 34 стран
Ольга КИВА
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Хабаровские танцоры завоевали «серебро» на чемпионате мира в Испании ФОТО: ЦСБТ «Фантазия»Хабаровские танцоры завоевали «серебро» на чемпионате мира в Испании ФОТО: ЦСБТ «Фантазия»
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Хабаровские танцоры стали серебряными призерами чемпионата мира в Испании. Данила Мазур и Анастасия Полонская достойно представили Россию и завоевали титулы вице-чемпионов. Свои медали он заработали в двоеборье в группе «Молодежь», где конкуренцию им составили 34 танцевальных дуэта из 34 стран мира.

- Среди выступающих были представители США, Белоруссии, Румынии, Литвы, Молдовы и России. В этом виде программы одни хабаровчане представляли нашу страну. Это была самая сложная дисциплина, предполагающая исполнение в каждом отборочном туре по пять европейских и пять латиноамериканских танцев. Смену костюмов и характера исполнения выдерживают только сильные спортсмены, – рассказали в пресс-службе ЦСБТ «Фантазия».

После первенства мира Анастасия Полонская решила завершить танцевальную карьеру, Данила Мазур перейдет в группу «Взрослые» в 2019 году. В краевой столице ближайшие соревнования пройдут 26-27 января 2019 года в Краевом спортивном комплексе на стадионе имени Ленина.

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