2018-12-12T12:18:40+03:00
Общество

Хабаровчане чаще хотят стать предпринимателями

В этом году более 800 молодых людей прошли обучение по программе «Ты - предприниматель»
Ольга КИВА
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Хабаровчане все чаще хотят стать предпринимателямиХабаровчане все чаще хотят стать предпринимателямиФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае завершился курс образовательной программы «Ты – предприниматель». Он был рассчитан на тех, кто только хочет открыть свое дело или уже занимается бизнесом. Среди участников были жители края в возрасте от 14 до 30 лет. В этом году учиться предпринимательству пришли более 800 человек. К слову, в 2017 году посетителей было в три раза меньше.

Гости мероприятия участвовали в деловых играх, различных мастер-классах и тренингах, вместе с экспертами детально проработали свои идеи и узнали наиболее актуальные инструменты роста и продвижения своего дела. Для участников организовали встречи с профессиональными тренерами, специалистами по продажам и успешными предпринимателями.

- В завершении обучения конкурсная комиссия из 30 бизнес-проектов выбрала пять лучших. Среди авторов более успешных задумок Виктория Решетникова, основавшая детский фитнес-клуб «Активити», Максим Касьянов, превращающий фотографии в картины на холсте с помощью современных стилей обработки – грандж, поп-арт, диджитал, - рассказали в пресс-службе края.

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