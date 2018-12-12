2018-12-12T11:49:33+03:00
Общество

Рабочие случайно устроили аварию на газопроводе в Хабаровском районе

Они повредили трубу, когда проводили земляные работы
Ольга КИВА
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Рабочие случайно устроили аварию на газопроводе в Хабаровском районеРабочие случайно устроили аварию на газопроводе в Хабаровском районеФото: Иван ВИСЛОВ
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Вчера, 11 декабря, 14 домов в селе Осиновая речка Хабаровского района остались без газа. Отключить подачу голубого топлива специалисты вынуждены из-за аварии, которую случайно устроили рабочие. Они проводили земляные работы, но согласовать свои планы с газовиками почему-то не сочли нужным.

- Аварийная бригада приехала на место происшествия и обнаружила, что поврежден подземный газопровод высокого давления. Чтобы его отремонтировать специалистам пришлось отключить газоснабжение, - рассказали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

На данный момент повреждение устранили и возобновили подачу голубого топлива, правда, пока только в котельной МУП «Осиновореченское». Газовики делают все возможное, чтобы оперативно возобновить газоснабжение абонентов.

Чтобы в дальнейшем избежать таких инцидентов, специалисты газораспределительной компании напоминают, что земляные работы вблизи газопроводов должны проводиться только в присутствии представителя газового хозяйства. В противном случае придется отвечать за нарушение по всей строгости закона.

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