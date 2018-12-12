В Хабаровске сдали долгострой бывшего «Дальспецстроя» на улице Выставочной

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-12T09:54:46+03:00

Еще один многоквартирник на улице Павла Морозова сдадут в первом квартале 2019 года

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В Хабаровске сдали один из проблемных долгостроев бывшего «Дальспецстроя». Речь идет о многоквартирнике, который находится на улице Выставочной. Документ, о том, что дом ввели в эксплуатацию, выдали накануне.

- В этом доме жилье купили 224 дольщика. На данный момент застройщик устранил все недочеты и выполнил фасадные и внутренние работы. Еще один проблемный долгострой на улице Павла Морозова планируют сдать в первом квартале 2019 года. Этот вопрос находится на контроле у губернатора, - сообщил Олег Сутурин, председатель комитета государственного строительного надзора края.

Кроме того, скоро отпразднуют новоселье дольщики другого проблемного дома, расположенного на улице Алексеевской. Застройщик МУП «УКС» наконец-то завершил строительство многоэтажного дома на 145 квартир и уже получил разрешение на ввод.

Напомним, в ноябре этого года уже сдали один из проблемных догостроев бывшего «Дальспецстроя», расположенного на улице Павла Морозова, 35. Новоселье тогда отпраздновали 40 хабаровских семей.