2018-12-12T10:43:33+03:00
Общество

В Хабаровске нашли квартиру, где «жили» иностранцы всех мастей

На этой жилплощади оформили фиктивную регистрацию граждане Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана
Ольга КИВА
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В Хабаровске нашли квартиру, где «жили» иностранцы всех мастейВ Хабаровске нашли квартиру, где «жили» иностранцы всех мастейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Центральном районе Хабаровска нашли квартиру, хозяин которой промышлял оформлением фиктивной регистрации. На его жилплощади были зарегистрированы граждане Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. При этом каждый из прописавшихся в помещении заплатил собственнику по две тысячи рублей.

- Про оплату рассказали сами счастливые обладатели регистрации. Иностранцы по месту регистрации не проживали и не собирались проживать, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Материалы проверки «интернациональной» квартиры передали в следственные органы. В итоге в отделе дознания полиции УМВД России по Хабаровску против собственника квартиры возбудили уголовное дело. Предприимчивого горожанин обвинили в совершение фиктивной регистрации иностранных гражданин. Расследование на данный момент продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства этого инцидента и собирают докозательную базу.

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