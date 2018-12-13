2018-12-13T02:37:32+03:00
Общество

Хабаровск опередил Приморье по количеству значков ГТО

С начала года сдали нормативы свыше девяти тысяч горожан
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Хабаровск опередил Приморье по количеству значков ГТОХабаровск опередил Приморье по количеству значков ГТОФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

45 тысяч хабаровчан присоединились к движению «Готов к труду и обороне». А вот попробовать свои силы и сдать нормативы в этом году решились только более девяти тысяч человек.

- Хабаровск по количеству участников, которые подтянулись к комплексу ГТО, обошел Приморский край, - сообщил Александр Леонов, начальник управления по физической культуре и спорту. - У нашего города также больше значков. Во Всероссийском рейтинге краевой центр занимает 14 место.

Между тем, студенты вузов и ссузов пока неохотно присоединяются к сдаче нормативов. Молодежи просто не хватает мотивации. Однако, выпускники школ за знак отличия получают до 10 баллов при поступлении в учебные заведения, работающее население – дополнительные дни к отпуску или премии. В следующем году появятся новые стимулы для студентов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные биробиджанцы впервые приехали на Международный кадетский бал в Москве
В Хабаровском крае выбрали гимнасток для участия в первенстве ДФО
«Зебра» и светофор появятся возле школы №10 в Хабаровске
Резкая остановка трамвая обернулась для пожилой хабаровчанки переломом кости
Матч «СКА-Нефтяник» - «Родина» 12 декабря: хабаровчане разгромили гостей из Кирова
Инвалидов в Хабаровском крае будут сопровождать при трудоустройстве
Автоледи сбила несовершеннолетнюю хабаровчанку на пешеходном переходе
В поезде пьяный вахтовик-дебошир из Комсомольска травил полицейского газом
Вор-металлист завелся в одном из образовательных заведений Хабаровска
Пожар в частном доме в ЕАО: люди едва не погибли из-за невыключенного обогревателя
В Комсомольске-на-Амуре сделали последнюю партию истребителей Су-35С
Хабаровские школьники отправятся на Кремлевскую елку
Два бизнесмена в Хабаровске попались на коммерческом подкупе