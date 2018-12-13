Хабаровск опередил Приморье по количеству значков ГТО

СЕГОДНЯ 02:37 2018-12-13T02:37:32+03:00

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45 тысяч хабаровчан присоединились к движению «Готов к труду и обороне». А вот попробовать свои силы и сдать нормативы в этом году решились только более девяти тысяч человек.

- Хабаровск по количеству участников, которые подтянулись к комплексу ГТО, обошел Приморский край, - сообщил Александр Леонов, начальник управления по физической культуре и спорту. - У нашего города также больше значков. Во Всероссийском рейтинге краевой центр занимает 14 место.

Между тем, студенты вузов и ссузов пока неохотно присоединяются к сдаче нормативов. Молодежи просто не хватает мотивации. Однако, выпускники школ за знак отличия получают до 10 баллов при поступлении в учебные заведения, работающее население – дополнительные дни к отпуску или премии. В следующем году появятся новые стимулы для студентов.