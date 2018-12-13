Два бизнесмена в Хабаровске попались на коммерческом подкупе

СЕГОДНЯ 02:09 2018-12-13T02:09:30+03:00

Первый пытался заплатить второму за возможность участвовать в реконструкции аэропорта Экимчан в Амурской области

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске задержали двух директоров коммерческих компаний по подозрению в коммерческом подкупе. Один из бизнесменов очень хотел поставлять оборудование в реконструируемый аэропорт Экимчан в Амурской области. А еще ему, во что бы-то ни стало, необходимо было выполнять там строительно-монтажные работы.

- По версии следствия, за возможность заключить субподрядные договоры и осуществить задуманное он заплатил руководителю коммерческого предприятия, которое выполняло государственный контракт по проведению работ на объекте. Сумма подкупа составила пять миллионов рублей. Передача денег прошла в краевой столице, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Против директоров уже возбудили уголовные дела, расследование которых на данный момент продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и собрать необходимые доказательства.