2018-12-13T04:28:56+03:00
Происшествия

Пожар в частном доме в ЕАО: люди едва не погибли из-за невыключенного обогревателя

Позже в помещении взорвался бытовой газ - дом спасти не удалось
Ульяна КОСКИНА
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Пожар в частном доме в ЕАО: возгорание случилось из-за работающего обогревателяПожар в частном доме в ЕАО: возгорание случилось из-за работающего обогревателяФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В ночь с 11 на 12 декабря в жилом доме в селе Камышовка произошел взрыв бытового газа. Как выяснилось позже, жильцы забыли выключить на ночь обогреватель на летней кухне, в результате помещение загорелось, а от высоких температур взорвался и газ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО, огнеборцев вызвали соседи, которых разбудил сильный треск лопающегося от огня шифера. Пламя стремительно распространялось по сухим брусьям до крышы деревянного дома. Люди принялись будить жильцов. Собственник первой квартиры вышел самостоятельно, а мужчина из горящей части дома долго не отзывался. Когда он проснулся, то выпрыгнул через окно. В этот момент взорвался газовый баллон на летней кухне.

Пламя потушили. К счастью, погибших и пострадавших нет, а вот дом спасти не удалось. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о том, к какому виду ответственности привлечь виновника пожара: уголовной или административной.

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