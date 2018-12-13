2018-12-13T03:01:46+03:00
Общество

Хабаровские школьники отправятся на Кремлевскую елку

В составе делегации 20 детей, которые добились успехов в учебе
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровские школьники отправятся на Кремлевскую елкуХабаровские школьники отправятся на Кремлевскую елкуФото: Правительство Хабаровского края
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Школьники из Хабаровского края традиционно поедут на Кремлевскую елку. Главный праздник страны пройдет 26 декабря в Москве.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, в делегацию вошли воспитанники детских домов, ребята из малоимущих семей и дети на домашнем обучении, а также те, кто показал успехи в учебе и победители школьных олимпиад. На праздник отправятся учащиемся из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Николаевска-на-Амуре, Вяземского, Советско-Гаванского, Комсомольского, Нанайского, имени Лазо, Верхнебуреинского, Ванинского, Солнечного и Хабаровского районов.

Школьников ждет театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также новогодние подарки. Кроме того, ребята смогут посетить каток на Красной площади и музей «Мосфильм».

Добавим, что каждый год на Кремлевскую елку приезжают более пяти тысяч школьников из всех регионов России.

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