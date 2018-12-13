2018-12-13T03:23:12+03:00
Политика

В Комсомольске-на-Амуре сделали последнюю партию истребителей Су-35С

Авиастроители выполнили свой контракт на поставку самолетов для Министерства обороны России
Ольга КИВА
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В Комсомольске-на-Амуре сделали последнюю партию истребителей Су-35СВ Комсомольске-на-Амуре сделали последнюю партию истребителей Су-35СФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина изготовили последнюю партию истребителей Су-35С для Министерства обороны РФ. 11 декабря состоялась торжественная передача самолетов в эксплуатацию, в числе которых был сотый истребитель Су-35. Среди гостей события - представители Министерства обороны России и самого завода, а также работники предприятия.

- Самолет Су-35 обладает великолепной боевой эффективностью и называется истребителем поколения 4++. Он стал своего рода переходным звеном между легендарными истребителями Су-27 и перспективными Су-57, - отметили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Отметим, что СУ-35 разработали в ОКБ «Сухого». Авторы проекта хотели создать многоцелевой и сверхманевренный истребитель поколения 4++ и это у них получилось. Для справки, первый опытный самолет Су-35 собрали летом 2007 года на «КнААПО имени Ю. А. Гагарина».

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