2018-12-13T04:41:45+03:00
Происшествия

В поезде пьяный вахтовик-дебошир из Комсомольска травил полицейского газом

За это он больше двух лет проведет в тюрьме
Ольга КИВА
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В поезде пьяный вахтовик-дебошир из Комсомольска травил полицейского газомВ поезде пьяный вахтовик-дебошир из Комсомольска травил полицейского газомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителя Комсомольска-на-Амуре отправили в тюрьму за нападение на представителя власти. Происшествие случилось весной этого года, когда осужденный возвращался с вахты из Ванинского района. Домой мужчина добирался на поезде. Чтобы дорога не казалась такой длинной, он решил выпить горячительного, а потом еще и употребил наркотики.

Алкоголь и запрещенные вещества раскрепостили фигуранта и он, что называется, пустился во все тяжкие. Однако его поведение явно не нравилось другим пассажирам. Унимать смутьяна пришлось с помощью полицейских, которые в отношении вахтовика хотели составить протокол. Однако мужчина снова выдал неожиданный фортель.

- Виновный публично оскорбил сотрудников линейного отдела полиции, а после распылил газовый баллончик перед лицом одного из них, а потом ударил его несколько раз, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК России.

Против фигуранта завели уголовное дело, позже суд приговорил мужчину к тюремному сроку. Нарушитель проведет за решеткой ближайшие два года. К слову, в ноябре этого года еще двух дебоширов сняли с поезда «Тында-Комсомольск». Один из них оскорбил полицейского, а другой избил. Против них также возбудили уголовные дела, расследование которых продолжается.

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