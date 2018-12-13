Автоледи сбила несовершеннолетнюю хабаровчанку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 05:00 2018-12-13T05:00:13+03:00

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Вчера утром, 12 декабря в Краснофлотском районе случилось дорожное происшествие, в котором пострадала 17-летняя хабаровчанка. Девушку сбила автоледи, которая ехала на своем Toyota Lite Ace Noah по улице Руднева. Женщина за рулем не ожидала, что на пути у нее появится пешеход, которому захотелось перейти дорогу на красный свет. Она не успела отреагировать и сбила девушку.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД, у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану лица. Лечение девушка будет получать амбулаторно. В отношении нее составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения пешеходом.

По предварительной информации, за рулем машины находилась женщина, опыт вождения которой больше 20 лет. Согласно результатам экспертизы автоледи была трезва.