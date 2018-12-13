Вор-металлист завелся в одном из образовательных заведений Хабаровска

13 Дек. 04:22 2018-12-13T04:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из образовательных учреждений города из строя вышли два вентиляционных насоса и сварочный аппарат. Как выяснилось позже, в оборудовании не хватало обмотки из медной проволоки. Руководство организации решило выяснить, куда делся цветной металл, и обратилось за помощью в полицию.

- Оперативники взялись за расследование этого дела и нашли подозреваемого в краже. Им оказался 27-летник хабаровчанин, который когда-то работал в этом учреждении. Позже стало известно, что задержанный не сразу вынес обмотку. Он методично в течение двух недель снимал проволоку, которую потом сдавал в пункт приема вторсырья. Вырученные от продажи деньги фигурант тратил по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования с металлиста взяли подписку о невыезде и отпустили на свободу.