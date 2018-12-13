Матч «СКА-Нефтяник» - «Родина» 12 декабря: хабаровчане разгромили гостей из Кирова

СЕГОДНЯ 05:56 2018-12-13T05:56:55+03:00

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Накануне, 12 декабря, «армейцы» принимали льду «Ерофей-Арены» кировскую «Родину». Встреча могла бы быть не простой для «красно-черных», однако хабаровчане смогли разгромить аутсайдера чемпионата России.

Как сообщили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник», семь человек из хабаровской команды вернулись после «Турнира четырех наций» лишь накануне встречи. Из-за акклиматизации и накопившейся усталости они были не в самом лучшем состоянии. Тренерский штаб дал отдохнуть лидерам — Максиму Ишкельдину, Юрию Викулину, Алану Джусоеву и Денису Рысеву и выпустил их на лед. Это обстоятельство не помешало хабаровчанам забрать победу себе. Все решилось к исходу 19-й минуты, после того как в воротах гостей побывали пять безответных мячей, а потом еще 11. За всю игру кировчане смогли отметиться только тремя голами.

Очередной матч в родных стенах «армейцы» проведут 15 декабря. Соперником «красно-черных» станет ульяновская «Волга». Начало матча в 15:00.