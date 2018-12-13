«Зебра» и светофор появятся возле школы №10 в Хабаровске

13 Дек. 06:56 2018-12-13T06:56:52+03:00

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Образовательные учреждения в Хабаровске обезопасят пешеходными переходами. Новую схему подходов к школе №10, что в переулке Дзержинского, 9, уже разработали. Однако решения столь важного вопроса пришлось добавиться несколько месяцев.

Проблему поднял инициативный отец одного из учащихся. Мужчина все это время обивал пороги разных инстанций и даже устроил одиночный пикет возле администрации города. Вопрос сдвинулся с мертвой точки после личной встречи с зампредом правительства края по социальным вопросам Натальей Пудовкиной. Там также присутствовали представители мэрии.

- Будет подготовлено предложения по тому, как правильно обустроить подходы к школе №10,- сообщила Наталья Пудовкина, замперд правительства региона по соцвопросам. - Свое мнение на этот счет должны высказать и другие родители, чьи дети посещают учреждение. Также ситуацию следует изучить с точки зрения безопасности движения в других учебных заведениях города.

Что касается школы №10, то возле нее установят светофоры и ограждения, а также организуют пешеходный переход. Работы выполнят летом. Кроме того, в 2019 году бюджет Хабаровска получит более 47 миллионов рублей из краевой казны. На эти деньги оборудуют 37 пешеходных переходов рядом со школами.