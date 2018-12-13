2018-12-13T05:23:51+03:00
Общество

Инвалидов в Хабаровском крае будут сопровождать при трудоустройстве

Воспользоваться новой услугой жители региона смогут уже с 1 января 2019 года
Ольга КИВА
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Инвалидов в Хабаровском крае будут сопровождать при трудоустройствеИнвалидов в Хабаровском крае будут сопровождать при трудоустройствеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае появилась новая услуга для инвалидов – сопровождение при трудоустройстве. Воспользоваться ею жители региона смогут уже с 1 января 2019 года. На данный момент среди услуг службы занятости населения помощь в поиске работы, психологическа поддержка безработных, а также организация профориентации.

Как пояснили в краевом комитете по труду и занятости населения, новшество рассчитано на незанятых инвалидов, которым нужна индивидуальная помощь при трудоустройстве. В данном случае речь идет в том числе и о детях-инвалидах в возрасте от 16 до 18 лет. Людям с ограниченными возможностями здоровья будут подбирать рабочие места с учетом рекомендаций, указанных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Этот документ разрабатывают специалисты федерального учреждения медико-социальной экспертизы.

Более подробную информацию об услуге можно получить в органах службы занятости населения по месту жительства.

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