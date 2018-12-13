2018-12-13T06:22:45+03:00
Происшествия

Резкая остановка трамвая обернулась для пожилой хабаровчанки переломом кости

Пенсионерку госпитализировали в больницу с повреждениями шейки бедра
Ольга КИВА
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Резкая остановка трамвая обернулась для пожилой хабаровчанки переломом костиРезкая остановка трамвая обернулась для пожилой хабаровчанки переломом костиФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Пожилая пассажирка трамвая стала пациенткой одной из хабаровских больниц. Женщину доставили в медицинское учреждение с переломом шейки бедра. Травму 73-летняя хабаровчанка получила в трамвае – вагон резко затормозил, она не удержалась и упала.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, происшествие случилось вчера утром, 12 декабря, на улице Шеронова. Общественный транспорт двигался в сторону улицы Ленина, а экстренная ситуация произошла в районе дома №44.

По предварительно информации, управлял трамваем довольно опытный водитель - стаж вождения женщины насчитывал уже семь лет. Экспертиза показала, что она была трезва на момент происшествия.

Напомним, в сентябре этого года, в результате резкого торможения автобуса пострадала другая пожилая горожанка. Она ехала на маршрутке по своим делам. Однако в пути машина резко затормозила и пенсионерка упала. Врачи диагностировали у нее перелом ребра.

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