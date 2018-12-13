В Хабаровском крае выбрали гимнасток для участия в первенстве ДФО

13 Дек. 07:26 2018-12-13T07:26:36+03:00

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В Хабаровском крае завершилось региональное первенство по художественной гимнастике. В нем участвовали спортсменки из краевого центра, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре. У каждой из них была сильная мотивация – победительницы будут представлять край на первенстве ДФО, которое пройдет в январе 2019 года во Владивостоке.

- На краевых соревнованиях выступали гимнастки первого спортивного разряда и кандидаты в мастера спорта. Медали разыгрывались в личном зачете и в групповых упражнениях. В итоге среди сильнейших оказались Ирина Ли, занявшая первое место, второе и третье места у Виктории Денисенко и Ульяны Шуть. Среди перворазрядниц первые места заняли хабаровчанки Вероника Забродина и Ирина Гуськова, третье - комсомольчанка Полина Колпащикова. В групповых упражнениях поьедили команды «Непоседы» и «Надежды Олимпии», - рассказали в ДЮСШ «Олимпия».

В итоговый список команды вошли также Александра Чен из Хабаровска, Александра Капунова и Светлана Колчина из Комсомольска-на-Амуре, спортсменка с первым разрядом Евгения Колчина из города Юности.