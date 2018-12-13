2018-12-13T08:29:10+03:00
Общество

В Хабаровском крае увеличат выплаты за третьего и последующих детей

Новые правила расчета будут использовать с 1 января 2019 года
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае увеличат выплаты за третьего и последующих детейВ Хабаровском крае увеличат выплаты за третьего и последующих детейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае увеличат сумму пособий на третьих и последующих детей. Повышение размера выплаты связано с изменением величины среднедушевого дохода населения. С учетом поправок родителям будут выплачивать 14 тысяч 158 рублей, то есть на 706 рублей больше. Новый расчет в регионе применят с 1 января 2019 года.

- Право на выплату есть у семей, в которых доход на одного члена семьи не превышает 37 тысяч 697 рублей. К слову, общий ежемесячный доход семьи из пяти человек, здесь имеют в виду родителей и троих детей, не должен быть выше 188 тысяч 489 рублей, - прокомментировали в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, многодетным семьям в регионе выплачивают пособия на детей до трех лет с 2012 года. В этом году выплаты назначили более чем 12 тысячам детей. Всего в крае живут более 16 тысяч многодетных семей.

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