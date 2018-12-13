2018-12-13T07:56:08+03:00
Звезды

Юные биробиджанцы впервые приехали на Международный кадетский бал в Москве

Яркое событие посетили 10 лучших воспитанников школы юного пожарного – спасателя
Ольга КИВА
Поделиться:
Юные биробиджанцы впервые приехали на Международный кадетский бал в МосквеЮные биробиджанцы впервые приехали на Международный кадетский бал в МосквеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

Из Биробиджана в Москву приехали 10 юных пожарных-спасателей. В Первопрестольную ребята отправились ради одного яркого события – Международного кадетского бала. Это мероприятие проходит уже в третий раз. В этом году его посвятили Дню героев Отечества и 75-летию со дня образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.

- Кремлевский кадетский бал - это одновременно и праздник, и школа этикета. Его проводят в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания. Такое событие станет важным в жизни каждого суворовца, нахимовца и кадета,- говорится в поздравлении Андрея Картаполова, заместителя Минситра обороны, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

К слову, мероприятие такого уровня собирает больше всего кадетов в одном месте. В этом году бал объединил почти две тысячи человек, среди которых воспитанники кадетских училищ из 60 регионов России, стран СНГ, КНР, Греции, Австрии и других. Представители Еврейской автономии участвуют в нем впервые.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом
Школьников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулы
Промышленность Хабаровского края поднимут за счет льготных кредитов
На север Хабаровского края завезли необходимые продукты питания
Хабаровчан бесплатно будут учить сурдопереводу
Нелегальное лекарство продавал в больницы Комсомольска пожилой бизнесмен
С железным прутом и на машине вор отправился за электроинструментами в Хабаровском крае
В Хабаровском крае увеличат выплаты за третьего и последующих детей
В Хабаровском крае выбрали гимнасток для участия в первенстве ДФО
«Зебра» и светофор появятся возле школы №10 в Хабаровске
Резкая остановка трамвая обернулась для пожилой хабаровчанки переломом кости
Матч «СКА-Нефтяник» - «Родина» 12 декабря: хабаровчане разгромили гостей из Кирова
Инвалидов в Хабаровском крае будут сопровождать при трудоустройстве
Автоледи сбила несовершеннолетнюю хабаровчанку на пешеходном переходе
В поезде пьяный вахтовик-дебошир из Комсомольска травил полицейского газом
Вор-металлист завелся в одном из образовательных заведений Хабаровска
Пожар в частном доме в ЕАО: люди едва не погибли из-за невыключенного обогревателя
В Комсомольске-на-Амуре сделали последнюю партию истребителей Су-35С
Хабаровские школьники отправятся на Кремлевскую елку
Хабаровск опередил Приморье по количеству значков ГТО
Два бизнесмена в Хабаровске попались на коммерческом подкупе