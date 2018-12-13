2018-12-13T07:56:08+03:00
Звезды

Юные биробиджанцы впервые приехали на Международный кадетский бал в Москве

Яркое событие посетили 10 лучших воспитанников школы юного пожарного – спасателя
Ольга КИВА
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Юные биробиджанцы впервые приехали на Международный кадетский бал в МосквеЮные биробиджанцы впервые приехали на Международный кадетский бал в МосквеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Из Биробиджана в Москву приехали 10 юных пожарных-спасателей. В Первопрестольную ребята отправились ради одного яркого события – Международного кадетского бала. Это мероприятие проходит уже в третий раз. В этом году его посвятили Дню героев Отечества и 75-летию со дня образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.

- Кремлевский кадетский бал - это одновременно и праздник, и школа этикета. Его проводят в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания. Такое событие станет важным в жизни каждого суворовца, нахимовца и кадета,- говорится в поздравлении Андрея Картаполова, заместителя Минситра обороны, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

К слову, мероприятие такого уровня собирает больше всего кадетов в одном месте. В этом году бал объединил почти две тысячи человек, среди которых воспитанники кадетских училищ из 60 регионов России, стран СНГ, КНР, Греции, Австрии и других. Представители Еврейской автономии участвуют в нем впервые.

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