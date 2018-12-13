2018-12-13T10:25:40+03:00
Общество

На север Хабаровского края завезли необходимые продукты питания

Жителей Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов обеспечили едой более чем на 100 процентов
Ольга КИВА
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На север Хабаровского края завезли необходимые продукты питания ФОТО: Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского краяНа север Хабаровского края завезли необходимые продукты питания ФОТО: Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
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В Хабаровском крае подвели итоги доставки продуктов питания в отдаленные северные районы. В данном случае речь идет об Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. С ними нет круглогодичного транспортного сообщения, поэтому завозить продукты стараются сразу и много.

- До конца октября владельцы магазинов завезли в северные районы более шести тысяч тонн продуктов питания. Это значит, что выполнили план больше, чем на 100 процентов. Предприниматели успели привезти товары с большим сроком годности в октябре. Сейчас завозят скоропортящиеся продукты по автозимнику, а в случае с Охотским районом - авиацией, - отметил Николай Крецу, и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Предприниматели несут большие расходы по доставке, но они могут компенсировать финансовые убытки за счет субсидий, которые выделяют в регионе. На сегодняшний день некоторые владельцы магазинов еще не оформили компенсацию транспортных расходов. Они могут подать заявку до конца года, предоставив документы, подтверждающие расходы по доставке товаров, а также справку об отсутствии задолженности по налогам.

К слову, в краевой бюджет на 2019 год внесли статью расходов на субсидирование транспортных расходов предпринимателям. На эти цели запланировали выделить более 17 миллионов рублей.

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