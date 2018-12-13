2018-12-13T10:25:40+03:00
Общество

На север Хабаровского края завезли необходимые продукты питания

Жителей Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов обеспечили едой более чем на 100 процентов
Ольга КИВА
Поделиться:
На север Хабаровского края завезли необходимые продукты питания ФОТО: Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского краяНа север Хабаровского края завезли необходимые продукты питания ФОТО: Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели итоги доставки продуктов питания в отдаленные северные районы. В данном случае речь идет об Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. С ними нет круглогодичного транспортного сообщения, поэтому завозить продукты стараются сразу и много.

- До конца октября владельцы магазинов завезли в северные районы более шести тысяч тонн продуктов питания. Это значит, что выполнили план больше, чем на 100 процентов. Предприниматели успели привезти товары с большим сроком годности в октябре. Сейчас завозят скоропортящиеся продукты по автозимнику, а в случае с Охотским районом - авиацией, - отметил Николай Крецу, и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Предприниматели несут большие расходы по доставке, но они могут компенсировать финансовые убытки за счет субсидий, которые выделяют в регионе. На сегодняшний день некоторые владельцы магазинов еще не оформили компенсацию транспортных расходов. Они могут подать заявку до конца года, предоставив документы, подтверждающие расходы по доставке товаров, а также справку об отсутствии задолженности по налогам.

К слову, в краевой бюджет на 2019 год внесли статью расходов на субсидирование транспортных расходов предпринимателям. На эти цели запланировали выделить более 17 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом
Школьников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулы
Промышленность Хабаровского края поднимут за счет льготных кредитов
Хабаровчан бесплатно будут учить сурдопереводу
Нелегальное лекарство продавал в больницы Комсомольска пожилой бизнесмен
С железным прутом и на машине вор отправился за электроинструментами в Хабаровском крае
В Хабаровском крае увеличат выплаты за третьего и последующих детей
Юные биробиджанцы впервые приехали на Международный кадетский бал в Москве
В Хабаровском крае выбрали гимнасток для участия в первенстве ДФО
«Зебра» и светофор появятся возле школы №10 в Хабаровске
Резкая остановка трамвая обернулась для пожилой хабаровчанки переломом кости
Матч «СКА-Нефтяник» - «Родина» 12 декабря: хабаровчане разгромили гостей из Кирова
Инвалидов в Хабаровском крае будут сопровождать при трудоустройстве
Автоледи сбила несовершеннолетнюю хабаровчанку на пешеходном переходе
В поезде пьяный вахтовик-дебошир из Комсомольска травил полицейского газом
Вор-металлист завелся в одном из образовательных заведений Хабаровска
Пожар в частном доме в ЕАО: люди едва не погибли из-за невыключенного обогревателя
В Комсомольске-на-Амуре сделали последнюю партию истребителей Су-35С
Хабаровские школьники отправятся на Кремлевскую елку
Хабаровск опередил Приморье по количеству значков ГТО
Два бизнесмена в Хабаровске попались на коммерческом подкупе