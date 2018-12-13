Промышленность Хабаровского края поднимут за счет льготных кредитов

13 Дек. 11:08 2018-12-13T11:08:44+03:00

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Соглашение между фондом и Восточной торговой комапанией было подписано в торжественной обстановке с участием министров и гендиректоров - ведь проект инвестора стал первым в стране, получившим финансовую поддержку под 1% годовых. Выделенные деньги пойдут на создание лесопереробатывающих мощностей в Советской Гавани и поселке Хор района имени Лазо.

- Предприятие планирует выпускать 15 тысяч кубометорв фанеры, 15 тысяч тонн топливных гранул и 4,8 тысячи тонн древесного угля, будет создано более 60 новых рабочих мест, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Общая стоимость проекта составляет 227,3 миллиона рублей, из которых 63 миллиона предоставляет Фонд развития промышленности России в виде льготного займа, а еще 27 миллионов рублей - средства ФРП края.

Как уточнили в правительстве, продукция, которую будет выпускать предприятие, попадет как на местные рынки, так и на экспорт в страны АТР. Размер налоговых отчислений в казну региона составит не менее 100 миллионов рублей в год, что создат существенный толчок к развитию населенных пунктов, в которых будет работать предприятие, и в целом для всего края. В настоящий момент в региональный фонд подано пять заявок от инвесторов с объемом инвестиций в 800 миллионов рублей, все заявки представлены в промышленной, а также химико-фармацевтической и приборостроительной сферах.