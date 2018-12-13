13 Дек. 08:51 2018-12-13T08:51:54+03:00

С железным прутом и на машине вор отправился за электроинструментами в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Директор одной из фирм в Амурском районе обратился в полицию с просьбой найти вора, похитившего электроинструмент. Мужчина рассказал, что обнаружил контейнер, где хранилось имущество, открытым, замок был взломан. Оперативники сделали свою работу и нашли подозреваемого – бывшего работника предприятия.

- Фигурант во всем сознался и подробно рассказал, как он действовал. На дело он отправился с железным прутом. Этим нехитрым предметом задержанный взломал замок и забрался внутрь контейнера. Похищенные электроинструменты он вывез на своем авто. К слову, сориентироваться на местности и провернуть все дело быстро ему не составило никакого труда, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража». В худшем случае мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. На время расследования он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.