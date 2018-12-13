Нелегальное лекарство продавал в больницы Комсомольска пожилой бизнесмен

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-13T09:17:10+03:00

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В Хабаровском крае под суд пойдет директор одной из коммерческих фирм в Комсомольске-на-Амуре. Мужчину уличили в производстве и сбыте незарегистрированного лекарственного средства, а именно кислорода медицинского газообразного.

- Следствие полагает, что 65-летний фигурант промышлял незаконным ремеслом с 2017 по 2018 год. При этом он не позаботился о том, чтобы получить регистрационное удостоверение. В ходе следствия директор предприятия во всем признался и раскаялся. Он даже оформил необходимые документы в Министерстве здравоохранения Российской Федерации и теперь может на законных основаниях заниматься производством и реализацией своего лекарства, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровсокму краю.

Несмотря на такое примерное поведение, уголовную ответственность с мужчины снимать никто не собирается. Ему придется ответить перед судом за правонарушение, которое он уже совершил. Сейчас его уголовное дело находится в суде на рассмотрении.