В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом

13 Дек. 12:12 2018-12-13T12:12:26+03:00

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Мэрию Биробиджана обвинили в нарушении требований охраны окружающей среды. Городские власти манкировали своими обязанностями и как-будто не замечали ямы, наполненные битумом. По правилам санитарно-эпидемиологического законодательства, управленцы должны были сами ликвидировать опасные выбоины вблизи железной дороги, но не сделали этого.

- Призвать нарушителей к ответу удалось только через суд. Прокурор обратился в инстанцию с заявлением о понуждении мэрии организовать ликвидацию битумных ям и разливов битума на землю. Его требования судья удовлетворил полном объеме, - прокомментировали в Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Теперь у городских властей есть три с половиной месяца, чтобы выполнить решение суда. К 31 марта 2019 года на месте ям, наполненных битумом, должна быть ровная поверхность. Пока приговор не вступил в законную силу.