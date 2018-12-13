2018-12-13T12:12:26+03:00
Общество

В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом

Строительная смесь растекалась рядом с железной дорогой
Ольга КИВА
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В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом ФОТО: Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратураВ Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом ФОТО: Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура
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Мэрию Биробиджана обвинили в нарушении требований охраны окружающей среды. Городские власти манкировали своими обязанностями и как-будто не замечали ямы, наполненные битумом. По правилам санитарно-эпидемиологического законодательства, управленцы должны были сами ликвидировать опасные выбоины вблизи железной дороги, но не сделали этого.

- Призвать нарушителей к ответу удалось только через суд. Прокурор обратился в инстанцию с заявлением о понуждении мэрии организовать ликвидацию битумных ям и разливов битума на землю. Его требования судья удовлетворил полном объеме, - прокомментировали в Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Теперь у городских властей есть три с половиной месяца, чтобы выполнить решение суда. К 31 марта 2019 года на месте ям, наполненных битумом, должна быть ровная поверхность. Пока приговор не вступил в законную силу.

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