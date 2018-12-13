2018-12-13T11:36:10+03:00
Общество

Школьников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулы

В программе загородные лагеря, секции, кружки, походы в кино и даже поездки за границу
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Школьников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулыШкольников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулыФото: Правительство Хабаровского края
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Отдых перед началом третьей учебной четверти продлится до 13 января, провести это время с пользой школьники смогут в пяти загородных лагерях - «Созвездии», молодежном центре «Западный», лагерях «Энергетик», «Металлург» и «Олимп». Кроме того, в регионе будут работать 180 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых смогут отдохнуть шесть тысяч ребят. Как и в прошлые годы, путевки детям от шести до 18 лет частично оплатят из краевой казны.

- Всего в праздничные дни различными формами занятости будет охвачено почти 110 тысяч детей, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Это около 1148 профильных объединений и кружки, и секции на базе школ, и походы в кинотеатры, музеи, бассейны, стадионы, ледовые городки и парки, всего не счесть. А для детей из малоимущих семей организуют льготные билеты на многие развлекательные объекты.

Самой необычной и желанной формой досуга на каникулах станут поезди в другие города и даже страны - детские группы посетят Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Пензу, Ярославль, а также Харбин и Сеул.

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