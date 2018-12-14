В Хабаровске решают, быть или не быть исторической триумфальной арке

СЕГОДНЯ 02:17 2018-12-14T02:17:25+03:00

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В Хабаровске закончился конкурс на лучший проект по воссозданию исторической триумфальной арки. На суд жюри участники представили семь идей и только три из них прошли в финал. Накануне лауреатам и дипломантам конкурса вручили денежные призы и подарки.

- Среди победителей на третьем месте оказался архитектор Владимир Васильев, на втором - архитектор Владимир Хахаев и на первом – дуэт Максима и Анны Корза. Каждый из номинантов получил по 40 тысяч, 60 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. Остальным участникам вручили поощрительные дипломы, благодарности и памятные подарки от Приамурской митрополии, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, в краевой столице уже не первый год идут споры по поводу восстановления исторической триумфальной арки. Ее построили в 1891 году к приезду в Хабаровск наследника российского престола цесаревича Николая Александровича Романова, а снесли в 1924 году. Строение находилось рядом со зданием Амурского речного пароходства на улице Тургенева, однако на прежнем месте оно вряд ли появится. Участники конкурса предлагали перенести ее в район Комсомольской площади или даже установить близ «Платинум Арены».

Триумфальная арка может стать украшением города, однако сами горожане пока не определились окончательно, нужна ли она. Если решение о строительстве все же примут, то в работу возьмут один из проектов-победителей.