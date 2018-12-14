Из-за нерадивой «управляйки» на улицах Хабаровска появились горы мусора

14 Дек. 03:35 2018-12-14T03:46:56+03:00

Между улицами Трехгорная и Астрономическая отходов становится больше с каждым днем

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Одна из управляющих компаний в Хабаровске забыла про свои обязанности. Пока сотрудники этой организации занимались «важными» делами, в районе многоквартирных домов № 77 на улице Трехгорная и № 8 на улице Астрономическая накопились огромные горы мусора.

Как сообщили в пресс-службе прокураторы Хабаровского края, по итогам проверки выявлены нарушения в сфере охраны окружающей среды и отходов производства и потребления. Пока коммунальщики бездействовали, свалка становилась все больше. Решать вопрос о ее ликвидации пришлось через суд. Прокурор района требовал обязать управляющую компанию вывезти мусор с контейнерных площадок и судья удовлетворил его иск.

Решение суда вступило в законную силу. Исполнительные листы уже находятся в службе судебных приставов по Краснофлотскому району. Специалисты проконтролируют работу нарушителя по ликвидации свалки.