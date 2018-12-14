2018-12-14T05:51:41+03:00
Спорт

Суперкубок России по хоккею с мячом разыграют в Хабаровске

За трофей будут бороться «СКА – Нефтяник» и московское «Динамо»
Ульяна КОСКИНА
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Суперкубок России по хоккею с мячом разыграют в ХабаровскеСуперкубок России по хоккею с мячом разыграют в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
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«СКА-Нефтяник» поборится за суперкубок России по хоккею с мячом. Трофей разыграют в краевом центре 4 января следующего года. На победу также претенедует московское «Динамо», с которым и будут биться на льду арены «Ерофей» «армейцы». Отметим, что хабаровский клуб получил право принять участие в соревнованиях в качестве чемпиона страны и обладателя Кубка России.

- Мы неплохо проводим этот сезон и стараемся радовать болельщиков, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА –Нефтяник». - Игроки и тренерский штаб не намерены останавливаться на достигнутом. Команда приложит все силы, чтобы показать качественный, интересный хоккей.

Напомним, суперкубок России разыгрывают с 2013 года. «СКА-Нефтяник» вырвал победу в 2015 и 2017 годах. А вот первым обладателем трофея стало московское «Динамо».

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