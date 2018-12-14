2018-12-14T03:07:59+03:00
Происшествия

Ловкий вор опустошил кошелек пожилой хабаровчанки у прилавка в магазине

Женщина не досчиталась три с половиной тысячи рублей
Ульяна КОСКИНА
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Ловкий вор опустошил кошелек пожилой хабаровчанки у прилавка в магазинеЛовкий вор опустошил кошелек пожилой хабаровчанки у прилавка в магазинеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске полицейские поймали обидчика пенсионерки, который присвоил себе три с половиной тысячи рублей. Деньги лежали в кошелке потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, 70-летняя горожанка рассчитывалась за покупку в продуктовом магазине. Кошелек пожилая женщина положила на прилавок, а сама складывала товар. Этим и воспользовался злоумышленник. Он попытался незаметно похитить из кошелька деньги. Вот только кражу заметила продавец, но это не остановило мужчину. Он выхватил купюры, оставив пенсионерке только тысячу рублей.

Вскоре полицейские задержали 39-летнего фигуранта. Оказалось, что это не единственная его кража. В мае этого года фигурант освободился из тюрьмы и устроился на работу сварщиком, а в выходные дни отправлялся воровать. Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Самого подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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